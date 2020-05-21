Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, передает НСН.
Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — сказал Альтштейн.
По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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