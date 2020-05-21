Мясников развеял миф о ношении защитных масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей, передает РИА «Новости».

Мясников подчеркнул, что маску можно надевать любой стороной. Микробы будут одинаково скапливаться на обеих поверхностях сторон маски, это подтвердили и в МЧС, добавил он.

Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу, отметил врач.

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