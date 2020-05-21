Число жертв коронавируса в Москве возросло до 1794

В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1 794,

Накануне сообщалось о кончине 75 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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