В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в стране скончались 3 024, выздоровели 41 968 пациентов. В Перу тесты сдали 715 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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