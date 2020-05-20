В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч
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В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, пишет минздрав страны.
Отмечается, что в стране скончались 3 024, выздоровели 41 968 пациентов. В Перу тесты сдали 715 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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