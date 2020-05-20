Глава района в Адыгее уволился после массового заражения коронавирусом на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов, где прошли похороны с участием нескольких сотен человек, что повлекло массовое заражением коронавирусом, подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Османов решил уволиться по собственному желанию. Народные депутаты проголосовали за его отставку, исполняющим его обязанности назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков.

Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он занимал должность министра труда и социального развития Адыгеи.

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирусом заразились 150 человек.

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