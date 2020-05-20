У работника минздрава Пермского края выявили коронавирус
Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.
«У одного из сотрудников министерства здравоохранения Пермского края выявлена коронавирусная инфекция», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что он изолирован и находится на лечении.
Все те, с кем контактировал работник минздрава, отправлены на домашний карантин. Они продолжат работать дистанционно до получения результатов анализа.
По последним данным, в Пермском крае зарегистрировано 1178 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 557 человек, 33 пациента скончались.
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