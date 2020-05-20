Власти Украины отобрали у гражданина собаку за долги и выставили на торги

На онлайн-платформе минюста Украины «Сетам» проходят аукционы, на которых продают живых собак, арестованных госисполнителями за долги хозяев. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что 22 мая пройти аукцион по продаже собаки породы пит-бультерьер. На онлайн-платформе говорится, что на торг выставлен кобель 2015 года рождения по кличке Тора. К собаке прилагается международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций.

Животное было арестовано вместе с имуществом должника в 2019 году в Донецкой области. В каких условиях все это время содержалась собака неизвестно.

Стартовая цена пса около 300 рублей. Пока заявку на аукцион никто не оставил.

В мае планируется провести еще один аукцион с восточноевропейской овчаркой, которую конфисковали у жителя города Хмельницкого.

На этом аукционе уже продавали животных. 4 мая здесь купили рыжую овчарку за 1338 рублей из Одесской области.