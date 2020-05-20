За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса

За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС.

Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (1 573 778 заражений и 93 707 смертей), на втором месте — Россия (308 705 заражений и 2 972 смертей), на третьем месте — Испания (278 803 заражений и 27 778 смертей).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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