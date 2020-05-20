Греция рассказала о дате возобновления туристического сезона

В Греции с 15 июня открываются сезонные отели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Мицотакис добавил, что с 1 июля будут постепенно возобновляться зарубежные рейсы по туристическим направлениям.

В Греции коронавирусом заразились 2 850, скончались 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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