Украина намерена открыть границу с ЕС и Молдавией

Кабмин Украины одобрил открытие 66 пропускных пунктов на границе с ЕС и Молдавией из-за ослабления распространения коронавируса в Европе, сообщает РИА «Новости».

«Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на очередном заседании правительства.

Он также отметил, что пункты пропуска с Россией и Белоруссией на некоторое время останутся закрытыми «в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках».

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