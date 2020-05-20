Мишустин увидел основания для «спокойного оптимизма» в ситуации с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса, как дающую основания для спокойного оптимизма. Такое мнение он высказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного такого оптимизма при соблюдении всех соответствующих мер», — сказал Мишустин.

При этом Мишустин отметил, что разделяет некоторые опасения глав регионов. Он призвал учитывать цикличность распространения инфекции.