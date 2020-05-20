Число поборовших COVID-19 в России впервые превысило число новых случаев
В России впервые количество вылечившихся за сутки от коронавируса людей превысило число новых выявленных случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Так, за минувшие сутки в России выздоровели 9 262 гражданина, при этот прирост новых выявленных случаев составил 8 764.
Кроме того, позитивная динамика замечена в столице. Так, в Москве за прошедшие 24 часа выздоровели 5 440 человек, новых выявленных случаев оказалось 2 699.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: