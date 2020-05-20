Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня
Власти Пермского края приняли решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора и правительства региона.
Уточняется, что продление ограничительных мер вызвано приростом заболеваемости. Так, в последние несколько дней он превышает 5%.
Изначально режим самоизоляции в регионе был введен 2 апреля, затем его продлили до 25 мая, теперь в соответствующий указ будут вновь внесены изменения. Это произойдет 20 мая.
За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 53 новых случая COVID-19.
Согласно последним данным, всего в стране выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человека выздоровели, 2 972 скончались.
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