Число активных случаев заражения COVID-19 в РФ и Москве впервые сократилось

В Москве и России впервые сократилось число пациентов с коронавирусной инфекцией, продолжающих лечение в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Так, в России число так называемых активных случаев снизилось с 220 974 до 220 341. В Москве — с 116 460 (19 мая) до 113 644 (20 мая).

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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