Минобороны США рассматривает возможность новой вспышки COVID-19

Министерство обороны США не исключает возможности еще одной вспышки новой коронавирусной инфекции в мире. Об этом пишет издание Task&Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Предположения специалистов объясняются тем, что эффективная вакцина против COVID-19 может появиться только к лету 2021 года.

В связи с этим министерство считает нужным проработать введение необходимых подготовительных мероприятий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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