Минобрнауки: часть вузов РФ перешла на помесячную оплату за обучение

Значительная часть российских вузов из-за тяжелой экономической ситуации разрешила своим студентам оплачивать обучение помесячно, а не один раз в семестр, передает ТАСС слова замминистра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука.

«Необходимы рассрочки, отсрочки по оплате. И многие вузы по тем студентам, кто столкнулся с трудностями, уже перешли не на посеместровую оплату, а по сути на ежемесячную», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство рекомендовало университетам не поднимать стоимость обучения выше уровня 2019 года из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Кроме того, вузам было рекомендовано предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения.

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