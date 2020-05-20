В России проведено более 7,5 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 7,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 225,7 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся 273 953 человека.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Камчатке детские дома закрывают на карантин из-за COVID-19

— В Москве более 540 человек сдали плазму для пациентов с COVID-19

— Академик РАН спрогнозировал вторую волну COVID-19 зимой