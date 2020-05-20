Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 273 тысячи человек

Под наблюдением медиков в России из-за подозрений на заражение коронавирусом остаются около 273 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 273 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала распространения пандемии на территории РФ медики провели более 7,5 млн тестов на наличие коронавируса у граждан РФ. За последние сутки было проведено 225 тыс. тестов.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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