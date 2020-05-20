На Камчатке детские дома закрывают на карантин из-за COVID-19

Пять детских домов на Камчатке закрывают на 14-дневный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что учреждения перейдут на полностью закрытый режим. Речь идет о домах для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

Предполагается, что для организации работы интернатов потребуется 90 сотрудников.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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