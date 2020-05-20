В Москве более 540 человек сдали плазму для пациентов с COVID-19

В Москве более 540 человек сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что 340 больным уже проведено переливание иммунной плазмы.

В первую очередь донорскую кровь используют для пациентов, находящихся в критическом состоянии.

При этом донором плазмы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, при условии, что у него нет хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатита В и С.

Донорам предназначены выплаты в размере 5000 рублей за 600 миллилитров плазмы.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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