В Кировской области четырехлетний мальчик провел двое суток в лесу

В Кировской области спустя двое суток спасатели нашли живым четырехлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из «Лиза Алерт»», — сказали спасатели.

Вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области заявили о пропаже четырехлетнего мальчика. Родители обратились в правоохранительные органы только на следующий день.

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