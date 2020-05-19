В Кировской области четырехлетний мальчик провел двое суток в лесу
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Кировской области спустя двое суток спасатели нашли живым четырехлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».
«Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из «Лиза Алерт»», — сказали спасатели.
Вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области заявили о пропаже четырехлетнего мальчика. Родители обратились в правоохранительные органы только на следующий день.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Улан-Удэ ищут пропавших братьев 10 и 11 лет
— В Курской области пропал четырехлетний ребенок