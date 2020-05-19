Сотрудников «Красное & Белое» в Екатеринбурге протестируют на коронавирус
В Екатеринбурге сотрудников склада «Абсолют» сети «Красное & Белое» протестируют на коронавирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет о всех 635 работниках склада. На данный момент их отстранили от работы до получения результатов теста, а отгрузки с этого склада временно не производятся.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о новой вспышки коронавируса в регионе. Ее выявили в логистической компании, которая доставляет товары для сети «Красное & Белое». 232 сотрудника сделали тесты на COVID-19, у 136 был положительный результат.
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