Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года

Совет Федерации порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского.

Кроме того, сенаторы обратились к Госдуме с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табачных изделий. Данный документ предлагает, в частности, запрет на продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. При этом электронные сигареты предлагается приравнять к обычным табачным изделиям.

Рязанский отметил, что в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет».

Уточняется, что проект постановления Совфеда сенаторы рассмотрят на заседании 20 мая сразу после выступления вице-премьера Татьяны Голиковой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

— «Буйный сценарий»: кто спаивает российских детей