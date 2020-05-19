Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии — Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова — Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Там уточнили, что Сыртланова возглавит уфимскую поликлинику №38, в то время как ее место займет главврач «ковидного» госпиталя — клиники Башкирского медуниверситета.

6 апреля в РКБ был объявлен карантин после смерти 80-летней пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Больница была закрыта вместе с пациентами и медперсоналом, в том числе Сыртлановой. После этого полностью или частично закрылись свыше 10 стационаров в ряде городов республики, где пациенты заболели ОРВИ после выписки из РКБ.

11 апреля СУ СК России по Башкирии начало проверку руководства РКБ на предмет своевременности принятия необходимых мер. Проверка началась по статье о халатности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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