Число заболевших COVID-19 в Латинской Америке выросло в семь раз за месяц

Количество людей, заразившихся коронавирусом в странах Латинской Америки за прошедший месяц, увеличилось более чем в 7 раз — до 542 693, число погибших возросло более чем в 8,5 раз — до 30 396, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерств здравоохранения стран региона.

Число зараженных коронавирусом в регионе на 16 апреля достигало 78 091 человека, скончались 3573 человека. Наибольшее количество инфицированных находится в Бразилии и Перу (254 220 и 94 933), на третьем месте — Мексика (51 633), на четвертом — Чили (46 059).

Меньше всего заболевших и погибших в Коста-Рике (866), Парагвае (788) и Уругвае (737).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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