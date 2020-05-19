В Приморье за сутки коронавирусом заразились 63 человека

За последние 24 часа в Приморье медики обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1402, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.

«Шестьдесят три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе по данным на 19 мая составляет 1402 человека», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 14 пациентов, выздоровели 410 человек.

С 30 апреля в Приморье действует обязательный режим ношения масок, самоизоляция продлена до 1 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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