В Канаде коронавирусом за сутки заразились более 1 тысячи человек

Число новых заразившихся коронавирусом за сутки в Канаде увеличилось на 1 070 и составило 78 072 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным ведомства, новые показатели являются рекордно низкими с 13 апреля 2020 года. Тенденция на снижение прироста заболевших продолжает сохраняться.

К настоящему моменту в стране от заболевания излечились более 39 тыс. человек. Количество выздоровевших превысило число болеющих 11 мая. С начала пандемии погибли почти 10 тыс. человек.

В настоящее время в Канаде медики провели более 1,3 млн тестов на коронавирус. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта. Всего вирус зафиксирован у жителей 12 из 13 канадских регионов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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