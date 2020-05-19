Вице-президент Южного Судана заразился коронавирусом

Вице-президент Южного Судана Риек Машар и его жена заразились коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Первый вице-президент Республики Южный Судан, Его Высочество Риек Машар Тени-Дургон и госпожа Анджелина Тени, а также несколько сотрудников его офиса и телохранителей показали положительный результат теста на COVID-19», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что предыдущий анализ Машара на наличие инфекции, который он сдал 27 апреля, показал отрицательный результат. Повторный тест был проведен 13 мая и оказался положительным.

В настоящий момент у политика отсутствуют симптомы заболевания. Он самоизолировался в своей резиденции.

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