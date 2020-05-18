ЦНИИ Роспотребнадзора: уровень циркуляции COVID в Москве сократился в 4-5 раз

Уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье снизился в четыре-пять раз, пишет ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

«За последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз», — приводятся слова Акимкина.

Директор добавил, что сейчас отметка находится на 2,6% в Москве и на 3,8-3,9% в области. Ранее показатель находился на уровне 12-14%.

В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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