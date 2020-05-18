Число случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 93 тысячи, приблизившись к 4,62 миллиона, пишет ВОЗ.

Отмечается, что количество смертей возросло на четыре тысячи, составив почти 312 тысяч.

На первом месте по распространенности коронавируса находится Северная и Южная Америка (больше двух миллионов заражений и 121 тысяча смертей). На втором месте — Европа (почти 1,9 миллиона заражений и 167 тысяч смертей). На третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион (338 тысяч заражений и около 10 тысяч смертей).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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