В РПЦ не раскрыли причину отстранения епископов двух епархий

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) не раскрыл причину, по которой патриарх Кирилл решил отстранить от управления двух епископов, передает РИА «Новости».

Он объяснил, что процедура церковного суда носит закрытый характер.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). По словам Патриарха Кирилла, были получены сообщения, в которых приводились факты о церковных правонарушениях епископов, «не совместимых с дальнейшим управлением епархиями».

Рассмотрение обвинений против священнослужителей было передано в Высший общецерковный суд.

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