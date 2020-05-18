Более 1,4 млн медиков прошли переобучение для борьбы с COVID-19
Более 1,4 млн медиков прошли переподготовку для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава России.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в стране было развернуто свыше 130 тысяч специализированных коек для больных COVID-19, в том числе с реанимационной защитой.
В настоящее время медперсонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты, хотя на начальном этапе были некоторые трудности, отметил Мурашко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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