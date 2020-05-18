Тело профессора из Москвы нашли в реке под Костромой с камнями в брюках

Тело пропавшего профессора московского Государственного университета управления нашли в реке под Костромой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина пропал в ноябре прошлого года. В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело было найдено 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома вблизи деревни Сущево Костромского района.

В брюках мужчины находилась сумка с камнями. В ходе проверки установлено, что погибший проживал в подмосковных Люберцах и работал профессором Государственного университета управления.

В настоящее время расследование дела находится на контроле прокурора Костромского района, устанавливаются все обстоятельства гибели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тело пропавшего в Курской области ребенка нашли в реке около дома