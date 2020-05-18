Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Препараты, разжижающие кровь, могут помочь в лечении больных коронавирусом, пишет The Telegraph.
Как пишет издание, британские врачи обнаружили, что почти у каждого погибшего от коронавируса образовались сгустки в крови. Таким образом, разжижающие препараты могут помочь предотвратить это.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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