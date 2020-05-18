В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала «Россия-24» заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.

По его словам, власти субъекта изучают опыт воронежских коллег, которые возводят многофункциональный медицинский центр. Васильев отметил, что уже примерно определено, где будет расположена новая больница.

Он также выразил мнение, что для Дагестана 200 коек будет недостаточно.

«Мы будем работать на большее количество коек, потому что у нас и население больше, специфика, чем в Воронеже, у нас сложнее», — сказал он.

Новый центр, как пояснил Васильев, поможет снять нагрузку с уже работающих медицинских учреждений в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности Дагестана сообщил о сложной ситуации с COVID-19 в республике.

По его словам, здесь с каждым днем больше новых случаев COVID-19, тяжелых проявлений болезни, «в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой».

В России зарегистрировано 290,6 тыс. случаев COVID-19, 2,7 тыс. умерли, 70,2 тыс. вылечились.