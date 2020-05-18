Россияне считают достаточными меры властей против распространения COVID-19

Коронавирус опаснее сезонного гриппа, полагают 58% россиян.

Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в понедельник, 18 мая.

Кроме того, респонденты ответили, что беспокойство о здоровье у них превалирует над переживаниями о потенциальной угрозе стать безработными — 60% против 31%.

Большинство россиян, а именно 57%, полагают, что власти предпринимают достаточно мер для предотвращения распространения коронавируса. Об избыточности мер со стороны руководства страны заявили 11% участников социологического исследования.

Ровно три четверти граждан РФ считают деятельность волонтеров существенной в условиях пандемии.