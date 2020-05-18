В Белгородской области скончалась девятнадцатилетняя девушка с коронавирусом

В Белгородской области умерла от коронавируса девушка 2001 года рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.

Отмечается, что девушка стала 11-й пациенткой, скончавшейся в регионе с подтвержденным COVID-19. Она проживала в Валуйском городском округе.

Пациентка лечилась от двусторонней пневмонии на базе городской больницы №2 города Белгорода.

Уточняется, что девушка поздно обратилась за медпомощью и с момента поступления в больницу была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в регионе зафиксировано 1 292 случая заражения коронавирусом, выздоровели 367 человек, умерли 9.

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