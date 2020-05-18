Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). Соответствующие сведения опубликованы на сайте Московской патриархии.

Отмечается, что были получены сообщения, в которых приводились факты о церковных правонарушениях епископов, «не совместимых с дальнейшим управлением епархиями».

Рассмотрение обвинений против священнослужителей передано в Высший общецерковный суд.

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