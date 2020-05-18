Путин заявил об опасности коронавируса, несмотря на стабилизацию ситуации

Президент России Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется, несмотря на общую стабилизацию с ситуацией. Об этом он заявил на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране», — сказал глава государства.

По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли 2 722.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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