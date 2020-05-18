Роспотребнадзор призвал экипажи самолетов носить маски и перчатки

Члены экипажей самолетов обязаны носить маски и перчатки на всем протяжении полета. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами с вирулицидной активностью.

Ранее в ряде российских городов начал действовать масочный и перчаточный режим, в Москве — с 12 мая.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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