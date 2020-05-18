Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, ситуация с коронавирусом остается в России непростой, однако «все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить».

Мишустин отметил, что по самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.

По последним данным, в России коронавирус выявлен у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли 2 722.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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