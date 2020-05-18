Следственный комитет хочет возбудить дела на семерых судей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей в отставке и одного действующего судьи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Уточняется, что представления СК о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет рассмотрено на заседании 27 мая.

Согласно законодательству в России, судьи даже после прекращения работы остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.

В прошлом году в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда.