Более 3,3 тысяч человек в Подмосковье вылечились от COVID-19

За минувшие сутки от коронавирусной болезни в Подмосковье вылечились еще 273 пациента, в общей сложности — 3361 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты выписаны после получения отрицательных результатов теста на COVID-19.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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