В Подмосковье коронавирус выявили у почти двух тысяч медработников

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что у около 10% медиков, работающих в больницах Подмосковья, выявили коронавирус. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, с коронавирусными больными работают 22,5 тысячи медиков – это врачи, средний и младший медперсонал.

Она добавила, что коронавирус подтвердился у 9% медицинских работников — это почти 2 тысячи человек. Из них погибли 16 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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