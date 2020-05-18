В России проведено более 7,1 млн тестов на COVID-19

По состоянию на 18 мая в России проведено свыше 7,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.ру» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 230,9 тыс. тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находится 264 451 пациент.

По данным на 17 мая было выявлено 281 752 заболевших, 67 373 человека выздоровели, 2631 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 1 423 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

— В Красноярск прибыли первые военные для борьбы с COVID-19

— Минздрав разъяснил, кому полагаются выплаты за работу с больными COVID-19