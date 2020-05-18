Еще 1 423 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве еще 1 423 пациента вылечились от коронавирусной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает расти.

В общей сложности в городе от коронавируса избавились 28 913 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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