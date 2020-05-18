В креветках двух торговых марок нашли мышьяк

Роскачество провело повторное исследование торговых марок креветок, где был обнаружен мышьяк. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что большая часть продукции на российском рынке безопасная, во всех продуктах отсутствуют антибиотики, у креветок приятный вкус и запах.

После повторного исследования ни в одной из семи торговых марок не выявили превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям.

При этом в креветках двух торговых марок был обнаружен мышьяк, в количестве, превышающем допустимые концентрации.

«У потребителей само слово «мышьяк» вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека», — отмечают эксперты.

Продукт еще одной торговой марки содержал больше влаги, чем требуется, а белка было меньше заявленного на упаковке.

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