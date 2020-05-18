Эксперт рассказал, что необходимо для возвращения Москвы к «нормальному» ритму

Чтобы Москва смогла вернуться к прежнему ритму жизни, необходимы данные о том, сколько ее жителей уже переболели коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса.

Он отметил важность массового тестирования на наличие антител к данной инфекции.

По словам эксперта, благодаря иммуноферментному методу можно выявить не только само заболевание, но и его стадию, а также наличие иммунитета.

При помощи собранных данных специалисты Минздрава имени Гамалеи и имени Габричевского Роспотребнадзора создадут карту иммунитета Москвы.

«[Это] поможет прогнозировать дальнейший ход эпидемии в целом и мер, которые должны принимать и власти, и каждый человек в отдельности», — сказал Мазус.

Он также добавил, что коронавирус в три раза заразнее гриппа, именно поэтому необходимо понять, сколько людей уже переболели им. Это даст возможность выздоровевшим вернуться на работу, а властям постепенно снять ограничения.

«Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», — подчеркнул Мазус.

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