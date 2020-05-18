В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса

В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

По данным властей, число случаев COVID-19 в Приморье увеличилось до 1339.

«Как сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек», — указано в сообщении.

По ее словам, Приморский край по показателю распространения инфекции находится на 58 месте из 85 регионов России.

«Больше всего заболевших дает Находка – 25%», — заявила Детковская, слова которой приводятся в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 281 752 случая заражения COVID-19, 2,6 тыс. человек умерли, 67,3 тыс. выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.