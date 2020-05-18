В Мексике число случаев COVID-19 приблизилось к 50 тысячам

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель уведомил, что число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в стране увеличилось до 49 219. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за последние 14 дней симптомы COVID-19 были обнаружены у 11 105 человек. При этом за минувшие сутки общее число случаев коронавируса выросло на 2075.

За все время в Мексике скончались 5 177 человек с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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